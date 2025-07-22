5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري

لا تزال بعض مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز النفاذ وأبرزها: مشروع قانون الإيجار القديم ومشروع قانون التعليم.

قرارات جمهورية

كما تترقب عدد من الهيئات والجامعات قرارات جمهورية حيث تنتهي مدة خدمة عدد من القيادات وعلى رأسهم رؤساء هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.

أسامة منير ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

تنتهي خدمة كل من أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 12 أغسطس المقبل.

وتنتهي خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في 12 أغسطس 2025 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2024، بشأن مد خدمته لمدة عام اعتبارا من 12 اغسطس 2024.

وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما تنتهي خدمة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اعتبارا من 12 أغسطس 2025 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2024، بتجديد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير وذلك لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2024.

مشروع قانون الإيجار القديم

وعن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإيجار القديم ومشروع قانون التعليم، تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إصدار القوانين فتنص المادة 177 على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس اعتبر قانونا وصدر.

حالة اعتراض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون الإيجار القديم

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.

المستشار الدكتور حنفي جبالي

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.

وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8 يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكنى و5 سنوات للتجاري وإخلاء الوحدات المغلقة بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.

إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم

وعقب إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم بدأت تحركات الملاك بحثا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء فيما تحرك المستأجرين وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.

كما ناشد أعضاء فى مجلس النواب ومحامون ومستأجرون الرئيس السيسى بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم معتبرين أنه حال إصداره سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر فى حين رأى أخرون أن عدم إصداره سيترتب عليه بدء سريان حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم ثبات القيمة الإيجارية.

تعديلات قانون التعليم

كما وافق مجلس النواب على تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة بعد استحداث نظام البكالوريا كنظام اختياري موازي للثانوية العامة فضلا عن الثانوي التكنولوجي وفرص إعادة الامتحان في النظامين بخلاف النص على حد أدنى 70% للنجاح في مادة التربية الدينية وبموجب مشروع القانون، يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان.

قانون التعليم

كما يستهدف مشروع القانون من خلال منظومة التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي إعداد فئة الفني"في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال وتنمية المهارات الفنية لديهم ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي كما يكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا للمرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيا على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة كما ان الأمر نفسه ينطبق على نظام البكالوريا، الذي تكون مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة

وأبرز القرارات الجمهورية المرتقبة:

1- قانون الإيجار القديم

2- قانون التعليم

3- رئيس الهيئة العامة لقناة السويس

4- رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

5- قيادات الجامعات

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