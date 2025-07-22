حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، سيولة نسبية ببعض المحاور وكثافات متقطعة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية ملحوظة في العديد من المناطق، بالتزامن مع تكثيف الخدمات الأمنية لتنظيم حركة السير وتحقيق الانضباط المروري.

مناطق تشهد سيولة مرورية:

شهد محور الأوتوستراد، وكورنيش النيل، والطريق الدائري في مناطق المنيب والسلام، انسيابًا في حركة السيارات، وسط انتشار أمني لتيسير المرور ومنع التكدسات.

كثافات مرورية متوسطة:

سجلت كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من صلاح سالم إلى التحرير، وكذلك في محيط ميدان رمسيس وشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة.

تكدسات متقطعة خلال الذروة:

لوحظت بعض التكدسات المتقطعة في شارع فيصل وشارع الهرم، خاصة بالقرب من محطات مترو فيصل والجيزة، نتيجة زيادة الأحمال، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه من أكتوبر إلى ميدان لبنان.

جهود الإدارة العامة للمرور:

تتابع الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حركة السير من خلال غرفة العمليات المركزية، مع الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة الأعطال أو الحوادث، فضلًا عن التنسيق المستمر مع إدارات الأحياء لرفع الإشغالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.