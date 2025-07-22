الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، سيولة نسبية ببعض المحاور وكثافات متقطعة

حالة المرور
حالة المرور

 شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية ملحوظة في العديد من المناطق، بالتزامن مع تكثيف الخدمات الأمنية لتنظيم حركة السير وتحقيق الانضباط المروري.

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مناطق تشهد سيولة مرورية:

شهد محور الأوتوستراد، وكورنيش النيل، والطريق الدائري في مناطق المنيب والسلام، انسيابًا في حركة السيارات، وسط انتشار أمني لتيسير المرور ومنع التكدسات.

كثافات مرورية متوسطة:

سجلت كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من صلاح سالم إلى التحرير، وكذلك في محيط ميدان رمسيس وشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة.

تكدسات متقطعة خلال الذروة:

لوحظت بعض التكدسات المتقطعة في شارع فيصل وشارع الهرم، خاصة بالقرب من محطات مترو فيصل والجيزة، نتيجة زيادة الأحمال، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه من أكتوبر إلى ميدان لبنان.

جهود الإدارة العامة للمرور:

تتابع الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حركة السير من خلال غرفة العمليات المركزية، مع الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة الأعطال أو الحوادث، فضلًا عن التنسيق المستمر مع إدارات الأحياء لرفع الإشغالات.

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