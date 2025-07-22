اليوم، اجتماع ثلاثي إيراني روسي صيني بشأن الملف النووي

يعقد ممثلو إيران وروسيا والصين اجتماعًا ثلاثيًا في طهران، اليوم الثلاثاء، بشأن الملف النووي الإيراني، وذلك على خلفية تقارير حول إمكانية استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى اجتماع إيران المرتقب مع دول (دول الترويكا) "الثلاثي الأوروبي" في إسطنبول.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي: "مشاورات ثلاثية مع روسيا والصين ستُعقد في العاصمة الإيرانية، لمناقشة الملف النووي، واحتمال إعادة فرض العقوبات".

وتجري المحادثات وسط تقارير عن استئناف محتمل للحوار بين طهران وواشنطن، فضلا عن اجتماع قادم بين إيران والدول الأوروبية في اسطنبول.



ويُعقد الاجتماع لمناقشة القضية النووية الإيرانية بعد اندلاع النزاع بين إيران وإسرائيل في يونيو لمدة 12 يومًا.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاجتماع القادم، لكنها لم تكشف عن معلومات حول من سيمثل الأطراف بالضبط في المحادثات. ومن المعروف أن الاجتماع لن يعقد على المستوى الوزاري.

وقد أدت العمليات العسكرية إلى توقف المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة عليه. في ذلك الوقت، عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمان، وكان من المقرر عقد الجولة السادسة في 15 يونيو، لكنها لم تُعقد بسبب اندلاع العمليات العسكرية الإسرائيلية.



اتهمت إسرائيل، ثم الولايات المتحدة لاحقًا، إيران بتطوير برنامج نووي عسكري سري. ولذلك، أصبحت المنشآت النووية الإيرانية الهدف الرئيسي في الصراع، حيث تعرضت لغارات جوية من كلا البلدين.

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