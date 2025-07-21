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خارج الحدود

إيران: محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول الجمعة

النووي الايراني
النووي الايراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن إيران ودول الترويكا الأوروبية، فرنسا، وألمانيا، وبریطانیا تجتمع يوم الجمعة المقبل، على مستوى نواب وزراء الخارجية في العاصمة الترکية، إسطنبول.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية، عن هیئة الإذاعة والتلفزیون الإيرانية عن بقائي أن النائب السیاسي لوزیر الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، ونائب الشؤون الدولیة لوزیر الخارجية، کاظم غریب آبادي، يرأسان وفد بلادهما، في إسطنبول.

 

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طهران استجابت لطلب الدول الأوروبية،  بعقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الترويكا الأوروبية.

وتجرى  المحادثات الإيرانية الأوروبية  في إطار منفصل عن المحادثات غير المباشرة التي جمعت طهران، وواشنطن في الأشهر القليلة الماضية.

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إيران الترويكا الأوروبية محادثات نووية أسطنبول بریطانیا العاصمة الترکية

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