إيران: محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول الجمعة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن إيران ودول الترويكا الأوروبية، فرنسا، وألمانيا، وبریطانیا تجتمع يوم الجمعة المقبل، على مستوى نواب وزراء الخارجية في العاصمة الترکية، إسطنبول.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية، عن هیئة الإذاعة والتلفزیون الإيرانية عن بقائي أن النائب السیاسي لوزیر الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، ونائب الشؤون الدولیة لوزیر الخارجية، کاظم غریب آبادي، يرأسان وفد بلادهما، في إسطنبول.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طهران استجابت لطلب الدول الأوروبية، بعقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الترويكا الأوروبية.

وتجرى المحادثات الإيرانية الأوروبية في إطار منفصل عن المحادثات غير المباشرة التي جمعت طهران، وواشنطن في الأشهر القليلة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.