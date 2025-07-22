الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تقتحم منشآت تابعة لمنظمة الصحة العالمية في غزة وتحتجز موظفين

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الإثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستودعات ومرافق أخرى تابعة للمنظمة خلال تقدمه في قطاع غزة.


وقال تيدروس في بيان إن مقر إقامة موظفي المنظمة في دير البلح، وسط قطاع غزة: "تعرض للهجوم ثلاث مرات اليوم، بالإضافة إلى المستودع الرئيسي للمنظمة".

وأضاف البيان: "دخلت القوات الإسرائيلية المبنى، وأجبرت النساء والأطفال على الإخلاء سيرًا على الأقدام نحو منطقة المواصي وسط اشتباكات نشطة".

وأضاف أنه "تم تقييد العاملين الذكور وأفراد عائلاتهم وتجريدهم من ملابسهم واستجوابهم ميدانيًّا وتفتيشهم تحت تهديد السلاح. وتم احتجاز اثنين من موظفي المنظمة واثنين من أفراد عائلاتهم، وتم لاحقا إطلاق سراح ثلاثة منهم، بينما لا يزال أحد الموظفين قيد الاحتجاز".

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن الموظف المحتجز.

وقال تيدروس إن المستودع الرئيسي للمنظمة في قطاع غزة، الواقع في دير البلح، قد تعرض أيضًا لأضرار يوم الأحد "جراء هجوم تسبب في انفجارات واندلاع حريق بداخله".

وأضاف: "مع تعطل المستودع الرئيسي واستنفاد غالبية الإمدادات الطبية في غزة، فإن العمليات الصحية في خطر شديد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس منظمة الصحة العالمية جيش الإحتلال الإسرائيلي مستودعات قطاع غزة دير البلح القوات الاسرائيلية

الأكثر قراءة

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، التفاصيل الكاملة ورابط سريع للحصول على النتيجة فور إعلانها

نتيجة الثانوية العامة 2025 في سوهاج على موقع فيتو

نتيجة الثانوية العامة 2025 محافظة السويس على موقع فيتو

تم كشفه بالصدفة، تفاصيل ضبط مطرب شعبي شهير متلبسا بتعاطي الحشيش في الشيخ زايد

الحصيلة 8 أشخاص بينهم أسرة كاملة، أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق "سعود – الحسينية" المروع

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة

مفاجأة مدوية، محمد صلاح يتدخل لانتقال كوكا إلى الأهلي

تقرير إسرائيلي يكشف عن "خطة عملاقة" أعدها نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد حرب غزة

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

استقرار سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads