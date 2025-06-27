تعرض منزل النجم الأمريكي براد بيت للسطو وشرطة لوس أنجلوس تكشف التفاصيل

قالت وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس، إن منزلًا للممثل والنجم الأمريكي براد بيت في لوس فيليز تعرض للسرقة.



وقال مصدران مطلعان على الأمر في وكالات إنفاذ القانون لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن شرطة لوس أنجلوس تحقق في عملية سطو على منزل الممثل براد بيت.

كما أكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس وقوع اقتحام لمنزل في لوس فيليز حوالي الساعة 10:30 مساء الأربعاء، لكنها لم توضح من يعيش في العقار أو مالكه.

ولم يكن بيت الذي يقوم بجولة ترويجية لفيلم "فورمولا واحد"، في المنزل وقت وقوع الجريمة، بحسب المصادر.

منزل النجم الأمريكي براد بيت، فيتو

ويبحث المحققون عن ثلاثة مشتبه فيهم تسلقوا السياج الأمامي ونهبوا المنزل، وفق المصادر ذاتها.

وسرق اللصوص كمية غير معروفة من الممتلكات المتنوعة حيث لم يتم الكشف عن قيمة هذه المسروقات على الفور.

وشهدت مدينة لوس أنجلوس اتجاها مقلقا فيما يتعلق بسرقة منازل المشاهير وحتى بعض اقتحامات المنازل في السنوات الأخيرة.

وتعرضت الممثلة جينيفر أنيستون الزوجة السابقة للممثل براد بيت، لجريمة في شهر مايو، عندما صدم رجل البوابة الأمامية لمنزل الممثلة في منطقة بيل إير بسيارته.

ومؤخرا، تعرض منزل الممثلة نيكول كيدمان والموسيقي كيث أوربان للسرقة في عيد الحب هذا العام بعد اقتحام منزل توم هانكس وريتا ويلسون في باسيفيك باليساديس في أغسطس 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.