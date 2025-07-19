الصور الأولى لحادث دهس أكثر من 20 شخصًا في لوس أنجلوس

أفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بإصابة أكثر من 20 شخصا في لوس أنجلوس بينهم 4 في حالة حرجة بعد دهس سيارة حشدا.

مقتل وإصابة 13 شخصا في حادث إطلاق نار جنوب فيلادلفيا

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين في إطلاق للنار وقع في أحد الأحياء جنوب فيلادلفيا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال مفوض الشرطة كيفن بيثيل، للصحفيين إن القتلى الثلاثة بالغين، وأن اثنين من المصابين من القصّر، مشيرا إلى أن إطلاق النار وقع قبيل الساعة الواحدة صباحا بقليل بشارع سكني في منطقة جرايز فيري.

وأوضح بيثيل: "لدينا العديد من الأعيرة النارية التي تم إطلاقها على المربع السكني".

وأفادت الشرطة بأنه تم احتجاز شخص يحمل سلاحا.

العنف المسلح مشكلة مستمرة ومتصاعدة في فيلادلفيا

ويعد العنف المسلح مشكلة مستمرة ومتصاعدة في فيلادلفيا، كما هو الحال في العديد من المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

ويضاف إطلاق النار الجماعي إلى قائمة متزايدة من الحوادث المميتة التي ابتليت بها المدينة على مدار العام.

ودعا المسؤولون على مستوى المدينة والولاية مرارا وتكرارا إلى تعزيز إجراءات ضبط الأسلحة وبرامج التدخل المجتمعي لمكافحة تزايد حوادث إطلاق النار.

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