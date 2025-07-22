مفوض "أونروا" عن "مؤسسة غزة الإنسانية": فخ موت سادي

قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، إن برنامج توزيع المساعدات الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" هو "فخ موت سادي".

وكانت إسرائيل قد انتقدت "الأونروا" بزعم توظيفها أعضاء من حركة حماس، التي هاجمت جنوبي إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر 2023.

وتعمل منظمة مساعدات منافسة، تدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، ولكن أفادت تقارير إعلامية فلسطينية على نطاق واسع بوقوع هجمات إسرائيلية على أشخاص كانوا ينتظرون في طوابير للحصول على المساعدة.

كما تحرس شركات أمن أمريكية خاصة مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.



وقال لازاريني عبر منصة إكس، الاثنين، إن "القناصة يطلقون النار عشوائيًّا على الحشود كما لو كان تم منحهم رخصة للقتل. وهناك مطاردة جماعية للأشخاص، في ظل إفلات تام من العقاب".

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هذا هو المعيار الجديد لدينا، فالمساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.



ونفت مؤسسة غزة الإنسانية مرارًا وتكرارًا هذه التقارير، ولكن وفق الأمم المتحدة، فقد وقعت مئات الوفيات بالفعل في محطات توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة منذ نهاية شهر مايو الماضي.

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