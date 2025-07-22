مسلسل حرب الجبالي الحلقة 43، أميرة تفضح شهيرة أمام والدتها

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 43 حول صدمة كبيرة عاشتها ثريا ووالدتها بعد اكتشاف أن شعبان قد تزوج من أم علي وأنجب منها.

استقبلت ثريا هذه السيدة التي كانت على علاقة بوالدها الراحل بطريقة جيدة ما أثار الانزعاج، خاصة شقيقتها بسنت التي عبرت عن غضبها، بينما ظلت والدتهما تشك في صحة القصة بأكملها.

ونجح حرب في تغيير اسم شارع الغرباوي إلى شارع الجبالي” رسميًّا، ما أثار غضب سعيد وراشد.

ويعاني سعيد كثيرا بعد سرقة بضاعته واحتراق مخزنه، أما عياش فيذهب إلى “الخواجة” ويخبره أن سعيد وراء حريق المخزن، بعد أن استعان بأشخاص لسرقة البضاعة وإشعال النار لإخفاء الجريمة، متهمًا إياه بمحاولة الاحتيال.

أما سعيد، فقد التقى بـ الشيخ مرجان الذي كشف له أن وداد هي من زودته بكافة المعلومات المتعلقة بعقوده وأمواله، في مقابل أن تحصل هي على النصف وهو على النصف الآخر، لكن سعيد أصر على أنه سيمنح المال لمرجان “بمزاجه” ولن يخضع لأي ابتزاز.

من ناحية أخرى، اشتدت المواجهة بين شهيرة وراشد، حيث استدرجته وهددته بالقتل إن لم يمنحها ورقة الزواج العرفي، لكنه رفض وأهانها مؤكدًا أنه لن يتزوجها أبدًا.

وعندما لجأت إلى شادي، أخبرها أن لا قيمة لأي ورقة ولن يتم الاعتداد بها ما لم يوافق الطرفان، ما جعل شهيرة تشعر بالانكسار وخيبة الأمل.

ويعرض يسري محله للبيع على حرب، الذي لم يتردد في الموافقة على شرائه، في خطوة جديدة لتعزيز نفوذه.

التوتر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ ذهب والد أميرة إلى زهرة، وتمكن من الحصول على أموالها وذهبها، بعد أن كاد يخنقها لانتزاع ما يريده بالقوة.

وتذهب أميرة إلى حرب لتحصل على المال الذي وعدها إياه نظير مساعدته في تزويده بمعلومات حول والدها، لكنه أرجأ طلبها بسبب انشغاله.

وبينما هي في طريقها للمنزل، تعترضها شهيرة وتستدرجها إلى منزلها، ثم تحتجزها وتغلق الباب عليهما، مهددةً بقتلها إن لم تجلب لها راشد ليعترف بابنه منها.

تحاول أميرة كسب الوقت إلى أن تصل والدة شهيرة، وتستغل وجود الأم وتفضح أميرة سر شهيرة، وتخبر والدتها بأنها حامل من راشد في الحرام.

قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل حرب الجبالي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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