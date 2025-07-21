الاتحاد السكندري يلتقي المقاولون وديا استعدادا للموسم الجديد

يلتقي اليوم الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي المدير الفني مع المقاولون بقيادة محمد مكي وديا استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد السكندري تعادل مع فريق مالية كفر الزيات 3-3 في أول مباراة ودية لزعيم الثغر استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن أحمد سامي في وقت سابق خوض فريقه خلال فترة الإعداد الثانية ثلاث مباريات ودية أمام المقاولون العرب يوم 21 يوليو، وفريق زد إف سي يوم 23 يوليو، وفاركو يوم 29 يوليو الجاري.

وعلي صعيد آخر انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني السبت الماضي ولمدة 8 أيام في معسكر بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي أقيمت بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وسيخوض ذئاب الجبل خلال المعسكر 5 مباريات ودية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة والقناة.

جاءت سلسلة المباريات الودية تلبية لرغبة المدير الفني محمد مكي في خوض مباريات قوية لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين.

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