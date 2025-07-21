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رياضة

وزير الرياضة يكشف موعد إجراء انتخابات الأهلي والزمالك المقبلة

اشرف صبحي،فيتو
اشرف صبحي،فيتو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مجلس النواب رفض الموافقة على وجود جهاز للرياضة في قانون الرياضة.


وأضاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة لم يكن بأثر رجعي، كما أنه لا يوجد استهداف لأي شخص أو مؤسسة رياضية في قانون الرياضة.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيكون هناك انتخابات للأندية بعد قانون الرياضة الجديد، كما أنه خاطب اللجنة الأولمبية الدولية بتعديلات قانون الرياضة الجديد.


وتابع: كان هناك لغة حوار بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية الدولية بشأن قانون الرياضة الجديد، كما أن رئيس مجلس النواب كان لديه رؤية بضرورة مناقشة قانون الرياضة الجديد في الفصل التشريعي الحالي.


وشدد وزير الرياضة إلى أنه لا يمكن أن يفرض تعديلات قانون الرياضة على مجلس النواب، كما أن اللجنة الأولمبية الدولية مقترحها 3 دورات متتالية لمجالس إدارة الأندية مثلها.


وأردف وزير الشباب، أن مجلس النواب وافق علي 3 دورات متتالية لمجالس الإدارات في قانون الرياضة، مردفًا: «كنت أشعر ببعض القلق قبل مناقشات قانون الرياضة الجديد في مجلس النواب، واللجنة الأولمبية الدولية شكرتنا على الاستجابة لبند الـ 3 دورات متتالية في قانون الرياضة الجديد».


واختتم حديثه قائلًا: «كانت رؤيتي خلال الـ 7 سنوات الماضية أن تكون مصر ممثلة في كل الهيئات الرياضية الدولية ونجحنا في ذلك».

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