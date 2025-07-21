تأجيل محاكمة 49 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري" للجماعة الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، تأجيل محاكمة 49 متهمًا في القضية رقم 14409 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري"، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل للاطلاع وتحضير الدفاع.

اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الوقائع تعود إلى عام 2005

أوضح أمر الإحالة أن تلك الوقائع ارتكبت في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 16 يوليو 2024، حيث وجّهت للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل أنشطتها، والمشاركة في مخططات تستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.

وتواصل المحكمة نظر القضية وسط إجراءات أمنية مشددة، لحين الفصل النهائي فيها خلال الجلسات القادمة.

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