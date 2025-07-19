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حوادث

قرار قضائى بمحاكمة 11 متهمًا في قضية "داعش التجمع"

قرار قضائى بمحاكمة
قرار قضائى بمحاكمة 11 متهمًا في قضية "داعش التجمع"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش التجمع"، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل، وذلك لحضور المتهمين.

داعش التجمع

 

وجاء في أمر الإحالة الذى أعدته النيابة العامة، أن المتهمين انضموا، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وكان هدفها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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وأوضحت التحقيقات أن جميع المتهمين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم التام بأغراضها، مشيرة إلى أن مؤسسها متوفى.

وتواصل المحكمة النظر في القضية، وسط إجراءات مشددة واستعدادات أمنية مكثفة لحين انعقاد الجلسة القادمة.

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