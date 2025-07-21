الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تولي حسام حسن قيادة المنتخب..

وزير الرياضة يكشف حقيقة تفكير محمد صلاح في الاعتزال دوليا (فيديو)

وزير الرياضة ومحمد
وزير الرياضة ومحمد صلاح،فيتو

صرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه أكد لـ محمد صلاح أنه قيمة كبيرة لمصر في الدوري الإنجليزي، وينبغي عليه تجديد عقده مع نادي ليفربول.

وأضاف صبحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يفتخر بمحمد صلاح في كل جلسة تجمعه بالوزراء والسفراء الأجانب ويضع "رجل على رجل" ويقول: "عندنا مو صلاح"، مشددًا أن "الكابتن محمد صلاح منتج وطني ويجب الحفاظ عليه".

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2026 من المستهدفات الكبرى لمصر، مشيرًا إلى أن محمد صلاح كان يفكر في الاعتزال، لكنه تدخل، والآن العلاقة بينه وبين الكابتن حسام حسن أصبحوا الآن "سمن على عسل".

وأشار إلى أن وزير الداخلية وافق على حضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة، وعلى السعة الكاملة للجماهير في المباريات الإفريقية، موضحًا أن السعة الكاملة تم السماح بها في كل الاستادات باستثناء استاد القاهرة.

وتابع: "أنا حزين من عدم ذهاب الجماهير المصرية لدعم منتخب مصر، فقد اعتادوا على الذهاب فقط للمباريات المهمة، سواء للأندية أو المنتخب".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي كأس الأمم الأفريقية 2025 محمد صلاح

مواد متعلقة

وزير الرياضة يكشف موعد إجراء انتخابات الأهلي والزمالك المقبلة

وزير الداخلية يوافق على حضور 50 ألف متفرج باستاد القاهرة والسعة الكاملة بالمباريات الأفريقية

معلومات عن عدي الدباغ بعد اقترابه من الانضمام للزمالك

أرقام أحمد حسن كوكا في أوروبا بعد اقترابه من الأهلي

برشلونة: الجميع أصبح يرتدي قميص لامين يامال (فيديو)

تشيلسي يقرر مصير كارني تشوكويميكا

اتحاد الكرة يستقبل محاضر "حكم الفيديو" المعتمد من الفيفا

قائد منتخب إنجلترا يستعد للرحيل عن مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2025 في قنا على موقع فيتو

خلال ساعات، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 غدا

بعد منعه من الغناء بمصر، رسالة من راغب علامة لـ مصطفى كامل

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

هخلص وأكلمك، معلق مباراة الأهلي والملعب التونسي يتحدث في الهاتف على الهواء (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالخير الكثير والرزق الوفير

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالحصول على مكافأة مالية

ما حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة أو سماعها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية