وزير الرياضة يكشف حقيقة تفكير محمد صلاح في الاعتزال دوليا (فيديو)

بعد تولي حسام حسن قيادة المنتخب..

صرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه أكد لـ محمد صلاح أنه قيمة كبيرة لمصر في الدوري الإنجليزي، وينبغي عليه تجديد عقده مع نادي ليفربول.

وأضاف صبحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يفتخر بمحمد صلاح في كل جلسة تجمعه بالوزراء والسفراء الأجانب ويضع "رجل على رجل" ويقول: "عندنا مو صلاح"، مشددًا أن "الكابتن محمد صلاح منتج وطني ويجب الحفاظ عليه".

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2026 من المستهدفات الكبرى لمصر، مشيرًا إلى أن محمد صلاح كان يفكر في الاعتزال، لكنه تدخل، والآن العلاقة بينه وبين الكابتن حسام حسن أصبحوا الآن "سمن على عسل".

وأشار إلى أن وزير الداخلية وافق على حضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة، وعلى السعة الكاملة للجماهير في المباريات الإفريقية، موضحًا أن السعة الكاملة تم السماح بها في كل الاستادات باستثناء استاد القاهرة.

وتابع: "أنا حزين من عدم ذهاب الجماهير المصرية لدعم منتخب مصر، فقد اعتادوا على الذهاب فقط للمباريات المهمة، سواء للأندية أو المنتخب".

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