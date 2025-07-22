الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة، في ظل الحصار المتواصل والدمار الواسع، بات الجوع في قطاع غزة لا يقل فتكًا عن الحرب ذاتها.

وأعلنت مصادر وفاة أطفال، نتيجة سوء التغذية، ويواجه سكان غزة، خطر المجاعة يوميًا، خاصة وأن السعي وراء لقمة العيش بات محفوفًا بالمخاطر.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة.

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

الدعاء لأهل غزة

أوصت دار الإفتاء المصرية، بوجوب الدعاء لأهل غزة، والتضرع إلى الله ليحميهم ويتولاهم ويكشف عنهم الغمة.

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن الدعاء عبادة عظيمة، وسلاح المؤمن الذي يرفع به البلاء،

وكان مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام، قد أكَّد، خلال تصريحات تليفزيونية قيمة الدعاء وفضله لأهل غزة، مبينا أن للدعاء منزلةً عظيمة في الإسلام، وهو من أفضل العبادات؛ وذلك لِما فيه من التضرع والتذلل والافتقار إلى الله تعالى؛ لذا أوصانا الله تعالى بالحرص على الدعاء، وهو سلاح فعال إن شاء الله لنصرة أهل غزة، وينبغي للإنسان أن يوقن بإجابة الله عز وجل لدعوته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن اللهَ لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ».

الدعاء لأهل غزة

- اللهم إنا نشهدك يا رب العالمين انّ أعيننا تفيض من الدمع حزنًا وليس بيدنا حيلة ولو استطعنا لرابطنا معهم وقاتلنا بحجارتهم.. لانتفضنا وما استكنّا فأقصى ما يمكننا عمله في هذه اليوم الفضيل ان نتضرع لله ان ينصرهم ويبث في قلوب أعدائهم الرعب.

اللهم أغننا بتدبيرك عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا.. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة بك نستنصر فانصرنا وعليك نتوكل فلا تكلنا وإياك نسأل فلا تخيبنا ومن فضلك ربنا لا تحرمنا

-«اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا لك ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة».

اللهم إنا نستغيث بك، أن تنصر أهل «غزة»، نسألك اللهم أن تكشف عنهم البلاء وأن تمدهم بمدد من عندك، اللهم إنهم حُفاةٌ فاحمِلْهم، إنهم عُراةٌ فاكْسُهُم، إنهم جِياعٌ فأَشْبِعْهُم».

- اللهم إنا نعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق، اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والجزع، ونعوذ بك من الطمع في غير مطمع.



- اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين.

- اللهم يا مسبب الأسباب يا قاهر الأعداء يا هازم الأحزاب يا منزل الشتاء يا مخرج الأموات، يا كاشف الكرب يا سميع يا عليم يا باني السماء بغير عمد يا مسير الأرض بغير عون.. اللهم عونك ونصرك لأهلنا في غزة وفلسطين.

اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم إنك أنت الناصر المعين في وقتٍ لاناصر فيه ولا معين، اللهم انصرهم وأعنهم اللهم ارحم ميتهم، واشفِ مريضهم، وصبّرهم، ورد كيد عدوهم في نفسه.. يامجيب دعاء الداعين.



يا ودود يا ودود... يا ذا العرش المجيد... يا مبدئ يا معيد...يا فعالا لما يريد... نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. أغث أهل غزة... يا مغيث أغث أهل غزة...".

اللهم أغث أهل غزة اللهم اشدد أزرهم وآمن روعهم، اللهم اجعل من الظلام نورا فى قلوبهم ونورا فى سمعهم ونورا من فوقهم ونورا من تحتهم اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم

وارحم الأمهات الثكالى والزوجات الأرامل والشيوخ الركع والأطفال اليتامى اللهم عليك بالمعتدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم مزقهم كل ممزق اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إنك على كل شئ قدير وبالاجابة جدير

اللَّهُمَّ كَمَا نَجَّيْتَ آدَمَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَنُوحًا مِنَ الغَرَقِ، وَإِبْراهِيمَ مِنَ النَّارِ،وَمُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، وَيُونُسَ مِنْ بَطْنِ الحُوتِ،وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَحْزَابِ، فاللَّهُمَّ نَجِّ إِخْوَانَنَا المُسْلِمِينَ فِي غَزَّةَ وَفِلِسْطِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ المُعْتَدِينَوَأَعْوَانِهِمْ وَمُخَطَّطَاتِهِم، وَلاَ تَدَعْ لَهُمْ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًاوَلَهُمْ فِيهَا صَلاَحٌ إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا يَا رَبَّ العَالَمِينَ.





- اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

- نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فاحفظهم بحفظك ورعايتك.

- اللهم ثبت إخواننا الطيبين المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم.

- اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين.

- اللهم أخرج قوات الاحتلال منه أذلة صاغرين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين.

- اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم وثبتهم يا قوي يا عزيز.

- اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم واجبر كسرهم وكن لهم عونا ونصيرًا يا رب العالمين.

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

دعاء لحفظ أهل غزة

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهم يامن لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى.

اللهم انصر أهل غزة على من عاداهم.

اللهم صوب رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرًا عزيزًا.

اللهمّ ارفع الضرر عن أهلنا فى غزة وفلسطين.

اللهم قوهم بإيمانك الكبير وانصرهم على أعدائهم وأعداء الإسلام يا رب العالمين.

اللهم غزة وفلسطين في حِماك فرد كيد اليهود على أنفسهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.