ملك بلجيكا: ما يحدث في غزة عار على البشرية

في سابقة لم يشهدها البروتوكول الملكي، ندد ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري بشدة، بالحرب في غزة، قائلًا إن استمرارها عار على البشرية، وفق وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء.

وقال الملك فيليب بمناسبة اليوم الوطني للمملكة أمس الأحد، إن الحرب والأوضاع الإنسانية في غزة "عار على الإنسانية قاطبة، في موقف نادر من الملك البلجيكي، من المسائل السياسية الدولية.

وأضاف الملك"أضم صوتي، إلى كل الذين ينددون بالتجاوزات والانتهاكات وبالأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يموت أبرياء تحت القنابل، وهم محاصرون في القطاع".

وأضاف الملك في كلمة ألقاها من القصر الملكي "أضم صوتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي دعا إلى وقف الحرب على غزة فورًا.

وشكل الخطاب الملكي سابقة في بلجيكا، خاصةً أنه بتحفظاته الشديدة التزامًا بالبروتوكول الملكي الصارم، الذي يقيد التصريحات السياسية للملك بشدة، خارجيًا وداخليًا أيضًا.

ولكن الكارثة الإنسانية في غزة دفعت الملك إلى تجاوز هذه القيود، رفضًا للحصيلة الثقيلة للخسائر البشرية في القطاع التي تجاوزت 59 ألف قتيل، منذ 7 أكتوبر2023.

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