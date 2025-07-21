إدارة رعاية الطلاب تختتم مشاركتها وأنشطتها في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

نظم معهد الميناء الشرقي الأزهري بالإسكندرية جولة ميدانية متميزة داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض الاسكندرية للكتاب، وذلك في إطار فعاليات اليوم الختامي للمعرض، وبرعاية من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ومحمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب، وتنسيق رانيا منسي محمد، منسقة التربية الاجتماعية بالمعرض.

وقدَّم طلاب المعهد مجموعة من الفقرات الهادفة والمتنوعة التي عبّرت عن حبهم للدين والوطن، حيث شملت الفقرات:

أنشودة "فتيات القرآن" التي أبدعت فيها الطالبات بصوت شجيٍّ ينمُّ عن تربية أزهرية أصيلة.

قصائد في حب سيدنا محمد ﷺ، أبرزت مشاعر الفخر والولاء لخير الخلق.

فقرة عن الهجرة النبوية الشريفة، سلّطت الضوء على معاني التضحية والثبات.

خطبة مؤثرة عن وفاة النبي ﷺ، وبيان موقف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في الرد على المرتدين بعد الوفاة، وهي فقرة حظيت بتفاعل واهتمام الحضور.

وقد جرت هذه الفعاليات تحت إشراف رشا عبده، الأخصائية الاجتماعية بالمعهد، التي حرصت على إعداد الطلاب وتوجيههم لتقديم أداء مشرف يعكس القيم التربوية والفكرية للأزهر الشريف.

هذا، ولاقت الفقرات استحسان الحاضرين، وعكست المستوى الرفيع الذي يقدمه قطاع المعاهد الأزهرية في تنمية المواهب الطلابية وربطها بالهوية الدينية والوطنية.

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