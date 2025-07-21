أسعار سيارات بيجو 408 موديل 2026 بعد تراجع شهر يوليو

سيارات بيجو، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات بيجو، عن تراجع أسعار سيارات بيجو 408 موديل 2026 وبلغت قيمة التراجع نحو 150 ألف جنيه، وذلك ينشط حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي خلال موسم الصيف.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات بيجو بعد تراجع أسعارها داخل السوق المصري خلال شهر يوليو وهي:-



وحصلت سيارات بيجو 408 موديل 2026 علي محرك سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 215 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتن /متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.



مواصفات امان وسلامة سيارات بيجو 408

6 وسائد هوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة

وبرنامج التحكم بثبات السيارة ESP



مصابيح أمامية وخلفية LED

وخاصية الإضاءة النهارية DRL تعمل عند إدارة المحرك

ومصابيح أمامية بإضاءة Eco LED

وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة

وشاشة مقاس 10 بوصة تدعم خاصيتي Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكية وكاميرا خلفية



تتوفر سيارات بيجو بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر -أيهما أقرب، حيث يقوم العميل بعمل الصيانات الدورية فقط خلال الـ5 سنوات من الضمان بمراكز الخدمة المعتمدة

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