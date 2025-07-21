الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 2025.7.21

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2025،  بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • وسجل سعر الجرام عيار 24: 408 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • وعيار 21: 362درهمًا إماراتيًّا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • وعيار 18: 310 درهم إماراتي –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط حالة من الضبابية بشأن المحادثات التجارية قبل انتهاء المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى.

 

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليسجّل 3390.79 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنحو 1.3% إلى 3402.40 دولارًا للأونصة.

تراجع مؤشر الدولار 

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.4%، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الاثنين أسعار الذهب اليوم في الإمارات المحادثات التجارية السبائك والعملات الذهبية

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2025 في قنا على موقع فيتو

خلال ساعات، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 غدا

بعد منعه من الغناء بمصر، رسالة من راغب علامة لـ مصطفى كامل

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

هخلص وأكلمك، معلق مباراة الأهلي والملعب التونسي يتحدث في الهاتف على الهواء (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالخير الكثير والرزق الوفير

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالحصول على مكافأة مالية

ما حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة أو سماعها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية