أسعار الذهب في الإمارات اليوم 2025.7.21

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2025، بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24: 408 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

وعيار 21: 362درهمًا إماراتيًّا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

وعيار 18: 310 درهم إماراتي – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط حالة من الضبابية بشأن المحادثات التجارية قبل انتهاء المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى.

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليسجّل 3390.79 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنحو 1.3% إلى 3402.40 دولارًا للأونصة.

تراجع مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.4%، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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