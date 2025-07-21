بريطانيا: ما مبررات إسرائيل العسكرية لـ قتل أطفال جائعين في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء اليوم الإثنين إنه لا بد من وقف الحرب في قطاع غزة الآن وأنه لا حل عسكريا للصراع.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن هناك أسئلة عن المبررات العسكرية لحكومة إسرائيل للضربات التي قتلت أطفالا جائعين في قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية البريطاني: تصرفات الحكومة الإسرائيلية تلحق ضررا لا يوصف بمكانة إسرائيل في العالم.. على نتنياهو أن يستمع إلى 82% من الإسرائيليين الذين يريدون بشدة وقف إطلاق النار في غزة.

يجب إنهاء حرب غزة فورًا

قال بيان مشترك لـ٢٥ دولة صادر عن حكومة بريطانيا: إن مقترح نقل الفلسطينيين إلى مدينة الإنسانية غير مقبول تماما، داعيا الأطراف لحماية المدنيين والوفاء بالتزامات القانون الدولي.

وأضاف بيان مشترك لـ٢٥ دولة: "ندعو إسرائيل لتمكين الأمم المتحدة والمنظمات للقيام بعملها.. ندعو حكومة إسرائيل لرفع القيود عن تدفق المساعدات فورا.. على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.. حرمان إسرائيل المدنيين من المساعدات الأساسية غير مقبول".

وتابع البيان: "قتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء السعي للحصول على مساعدات مروع.. نموذج حكومة إسرائيل بتقديم المساعدات خطير ويؤجج عدم الاستقرار.. معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة.. يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

قالت وزارة الصحة في غزة صباح السبت إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

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