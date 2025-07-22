حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها، الغش في الامتحانات سلوكٌ مُحرَّم، يُهدِر الحقوق، ويهدمُ مبدأ تكافؤ الفُرص، ويُسوي بين المُجدِّ المُتقِن والكسلان المُهمل، ويهدم مبدأ تكافؤ الفُرص؛ خاصة في الثانوية العامة التي تعد بوابة العبور للمستقبل، وكلنا يعلم أن الثانوية العامة تحتاج إلي الجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيل العلم وبذل المال والجهد من أجل ذلك، وفي هذا الإطار نستعرض معكم بعض الأحكام المتعلقة بالغش في الامتحانات ومنها حكم الغش في الامتحانات والمساعدة عليه وكذلك حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها.. فإلي التفاصيل

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

الغش في الامتحان



قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الغش في الامتحانات سلوكٌ مُحرَّم، يُهدِر الحقوق، ويهدمُ مبدأ تكافؤ الفُرص، ويُؤثّر بالسّلب على مصالح الفرد والأمة.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الغش في الامتحان ؟»، أن الإسلام حثّ على طلب العلم، ورغّب في تحصيله بجدّ واجتهاد، وبيَّن أن لطالبِ العلم آدابًا لا بد وأن يتحلَّى بها كالإخلاص لله، وتقواه عز وجل، ومراقبته في السر والعلن، والتَّحلي بمكارم الأخلاق، والبعد عن كل ما يُغضِب اللهَ سبحانه ويُنافي الفضائلَ والمحامد.

وتابع: الغش في الامتحانات سلوك مُحرَّم يُهدر الحقوق، ويمنحها لغير أَكْفَاء، ويُسوي بين المُجدِّ المُتقِن والكسلان المُهمل، ويهدم مبدأ تكافؤ الفُرص؛ الأمر الذي يُضعف من هِمَّة المُجدِّين عن مواصلة طلب العلم، ويُوسِّد الأمور إلى غير أهلها؛ ومِن ثمَّ يُضعف الأمم وينال من عزمها وتقدُّمها؛ فحق العالم هو التقديم والرِّفعة؛ قال سبحانه: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (المجادلة: 11)، وقال أيضًا: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ». (الزمر: 9)

المساعدة على الغش

وأكمل: جعل الإسلامُ المُعاونةَ على الإثم إثمًا، وشراكةً لصاحب الجريمة في جرمه، وقضى ألا تكون الإعانة إلَّا على معروف؛ قال الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (المائدة: 2)

ماذا قال النبي عن الغش؟

واستطرد: نفى سيدُنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الغشَّاش كمال الإيمان، وتبرأ من صفة الغش التي لا ينبغي أن يتصف بها مُسلمٌ مُنتسب لسنته ودينه؛ فقال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (أخرجه مسلم)، وهذا الحديث عام يشمل كل أنواع الغش في الامتحانات وغيرها.

حكم الغش في الامتحانات بهدف المساعدة

قالت الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي، إن الغش في الامتحان حرام شرعا، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. صحيح مسلم (1/ 99).

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن تسهيل الغش في امتحانات الفصل الدراسي الأول نتيجة التعاطف وبهدف المساعدة، ما هو إلا مشاركة في فعل محرم شرعا، مشيرة إلى ما ورد في الآية الثانية من سورة المائدة، حيث قال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».

حكم الغش في الامتحان

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن الامتحان موضوع لقياس مستوى الطالب بدون غش ولا يجوز السماح بالغش داخل اللجان.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، ردًا على ما حكم الغش في الامتحان، أنه من الممكن محاربة الغش بالطرق القانونية حتى لا يتساوى المجتهد مع غير المجتهد.

وأوضح أن الأصل في الطالب أن يدخل الامتحان وهو مذاكر جيدا، ولا يجوز السماح بالغش لمن لم يذاكر، فلا يجوز معالجة المعصية بالمعصية ولكن نعالج المعصية بالطاعة أو نسكت عن المعصية.

وذكر أن الطالب الذي ذاكر جيدًا ولم يستطع الإجابة في الامتحان فلا يطلب الغش كزملائه لو كان هذا موجودا، ولو حصل على درجات أقل منهم فكيفي أنه حصل على درجاته بقدراته وهم غشوا وأخذوا ما ليس من حقهم.

ولفت إلى أن الذي يسمح بالغش داخل اللجان هو عنصر فاسد في المجتمع وعليه أن يتوب إلى الله، فالرسول الكريم قال في حديثه الشريف "من غشنا فليس منا".

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

حكم الغش في الاختبارات عن بعد

أفاد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن الدولة والعالم الآن يحول كل شيء إلى الرقمنة حتى يسهل إنجاز المهام وتسهيلها وراحة الغير، وفي مصر حولت الامتحانات هذا العام إلى المنزل، وسمحت للطلاب فتح الكتب في الامتحانات وتعلم الوزارة أن مجرد فتح الكتاب أثناء الحل يحتاج إلى تفكير وكيفية استخراج الإجابات.

حكم النجاح بالغش

النجاح بالغش لا يجوز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم، والنجاح المبني على غش ليس خيرًا كما يعتقد البعض، يقول فضيلة الشيخ الراحل عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف: من المقرر أن الغش في أي شيء حرام، والحديث واضح في ذلك “من غشنا فليس منا” رواه مسلم وهو حكم عام لكل شيء فيه ما يخالف الحقيقة، فالذي يغش ارتكب معصية، والذي يساعده على الغش شريك له في الإثم.

ولا يصح أن تكون صعوبة الامتحان مبررة للغش، فقد جعل الامتحان لتمييز المجتهد من غيره، والدين لا يسوي بينهما في المعاملة، وكذلك العقل السليم لا يرضي بهذه التسوية.

وانتشار الغش في الامتحانات وغيرها رذيلة من أخطر الرذائل على المجتمع، حيث يسود فيه الباطل وينحسر الحق، ولا يعيش مجتمع بانقلاب الموازين الذي تسند فيه الأمور إلى غير أهلها، وهو ضياع للأمانة، وأحد علامات الساعة كما صح في الحديث الشريف.

والذي تولى عملًا يحتاج إلى مؤهل يشهد بكفاءته، وقد نال الشهادة بالغش يحرم عليه ما كسبه من وراء ذلك، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وقد يصدق عليه قول الله تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) (آل عمران).

وإذا كان قد أدى عملًا فله أجر عمله كجهد بذله أي عامل، وليس مرتبطًا بقيمة المؤهل، وهو ما يعرف بأجر المثل في الإجارة الفاسدة، وما وراء ذلك فهو حرام.

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