نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب محافظة الفيوم على موقع فيتو

حالة من الترقب والقلق يعيشها طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم وأولياء أمورهم مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث تمثل هذه النتيجة محطة حاسمة تحدد ملامح المستقبل الدراسي للطلاب.

وفي إطار التسهيل على الطلاب، يتيح موقع “فيتو” خدمة الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا، ليكون من أوائل المواقع التي ترفع الدرجات ويتيحها بالاسم ورقم الجلوس".

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في الفيوم

من المتوقع أن تُعلن نتيجة الثانوية العامة لمحافظة الفيوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إتمام وزارة التربية والتعليم عمليات التصحيح والمراجعة النهائية داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من قِبل الوزير، يليه رفعها على موقع الوزارة وعلى موقع “فيتو”.

شارك هذا العام في امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم الآلاف من الطلاب من النظامين (القديم والحديث)، وسط تنظيم يزيد على مئات اللجان، بمشاركة المعلمين والمشرفين لضمان بيئة امتحانية مناسبة. وتتراوح أعداد المتقدمين بين الأقسام الأدبي والعلمي حسب التوزيع السنوي المعتاد.

خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر “فيتو”



يمكن للطلاب في الفيوم الاطلاع على نتيجتهم فور توفرها عبر خطوات سهلة:

الدخول على موقع فيتو والتوجه إلى قسم المحافظات

إدخال رقم الجلوس المخصص للطالب.

الضغط على “عرض النتيجة” للحصول على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

يضمن الموقع سرعة ظهور النتائج ودقة عرضها بواجهة بسيطة وسريعة التشغيل.

التظلمات ودور الثاني على نتيجة الثانوية العامة



يُتوقع فتح باب التظلمات عبر الموقع الرسمي بعد 48–72 ساعة من إعلان النتائج، ليتمكن الطلاب من اعتراض على درجات بعض المواد. كذلك سيتم الإفصاح عن جدول امتحانات الدور الثاني، سواء للطلاب الراسبين أو المتغيبين، غالبًا في غضون أسبوعين.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة 2025

"اللهم بشرني بنتيجتي وانت خير المبشرين، يا خافي الألطاف نجني مما أخاف ولا تحملني ما لا طاقه لي باحتماله يالله،يارب اشهدك اني سعيت بقدر ما وفقت إليه وفعلت ما بإمكاني فعله وانتهى الامتحان وخرجت بعده مسلما الأمر إليك متوكلا عليك فأجبر خاطري واجعل نتيجتي افضل مما توقعت



اللهم اني أعوذ بك من نتيجة تحزني أو تقض مضجعي أو تفقدني حلمي، يارب لا تكلني إلا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك واعوذ بك من أن تسلط علي من الخلق من لا يخافك ولا يرحمني، اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء وطارق السوء وخبر السوء وأي نتيجة تحمل لي السوء يا كريم اللهم اكتب لي نجاحا باهرا وفرحا كبيرا ورضا يفرحني".

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