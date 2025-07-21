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حوادث

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

علاء عبد الفتاح،
علاء عبد الفتاح، فيتو

أعلن المحامي خالد علي، أن محكمة  جنايات القاهرة المنعقدة ببدر، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، أصدرت اليوم قرارًا بإنهاء أثر إدراج اسم الناشط علاء عبد الفتاح على قائمة الكيانات الإرهابية.

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يأتي قرار المحكمة بعد نظر الطلب المقدم لرفع اسم عبد الفتاح من قوائم الإرهاب، والذي صدر بشأنه سابقًا قرار إدراج وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

ويترتب على القرار إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على الإدراج، بما في ذلك المنع من السفر، وتجميد الأموال، والمنع من تولي الوظائف العامة، وغيرها من العقوبات التبعية.

وأكد خالد علي أن هذا القرار يُعد خطوة قانونية إيجابية باتجاه تصحيح الوضع القانوني لموكله، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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