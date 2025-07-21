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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في إصابة عاملين بصعق كهربائي بالمرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة المرج حول إصابة عاملين بصعق كهربائي أسفل الطريق الدائري بمنطقة المرج، أنه لا توجد شبهة جنائيةـ  وتبين أن حالتهما مستقرة وخضعا للعلاج بعد إصابتهما بإغماء وهبوط في الدورة الدموية.

 
كانت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بإصابة شخصين بصعق كهربائي أسفل الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين إصابة شابين بصعق كهربائي عقب سقوط كابل كهرباء على منزلهما بدائرة قسم شرطة المرج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت برفع الكابل واستدعاء مسئول الحي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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