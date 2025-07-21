إحالة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان وتهديده للمحاكمة الجنائية

أحالت نيابة جنوب الجيزة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بإفشاء أمور خادشة للشرف، مقابل الحصول على مبالغ مالية، إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة غد 22 يوليو كأولى جلسات المحاكمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ع. س في غضون بداية عام 2022 بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة، هدد الفنان طارق ريحان كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب، وهو الحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء تلك الأمور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بلاغ الفنان طارق ريحان بانتهاك حرمة حياته الخاصة

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من قسم شرطة الطالبية بتقديم الفنان طارق ريحان بلاغا ذكر فيه أن أحد الأشخاص قام بانتهاك حرمة حياته الخاصة، وتهديده بنشر أمورا خادشة تمس حياته وذويه، وابتزه بدفع مبالغ مالية مقابل عدم النشر.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشكو في حقه أنشأ وأدار حسابا عاما بهدف تسهيل ارتكاب جرائمه كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

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