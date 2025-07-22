دعاء الأمهات لنجاح الأبناء في الثانوية العامة، مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 فإن الكثير من الأمهات تلجأ إلي الله بالدعاء لنجاح الأبناء حيث إن النجاح في الثانوية العامة هو بوابة العبور إلي المرحلة الجامعية، وتعد امتحانات الثانوية العامة واحدة من أصعب الامتحان خاصة على الأسر التي يخوض أبناؤها امتحانات الثانوية العامة لأول مرة وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الأمهات لنجاح الأبناء في الثانوية العامة.

دعاء الأمهات لنجاح الأبناء في الثانوية العامة

الدعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح في الدراسة



اللهم إنّي أسألك، يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضيين والسماوات، أسألك يا الله يا من ضجّت إليك الأصوات بأصناف اللغات، اللهم ارزق أبنائي النجاح بالدراسة والتفوّق يا ربّ العالمين، واجعل الدراسة عليهم سهلًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض وفقهم في دراستهم واجعل دراستهم عليهم سهلة، ووفقهم في دروسهم وفي امتحاناتهم وأذقهم طعم السعادة والنجاح فيها يا رب العالمين.

اللهم ارفع راية الرقي بهم، وارزقهم نجاحًا في دراستهم، يا رب العالمين.

اللهم نوّر بالدراسة بصر أبنائي، واشرح بها صدورهم، واستعمل بها بدنهم، وأطلق بها ألسنتهم، وقوِّ بها عزمهم بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.



الدعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح في الحياة



اللهم إني استودعتك أبنائي في عملهم، فاحفظهم بحفظك وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة يا رب العالمين.

اللهم احفظ لي أبنائي في عملهم ووفّقهم لما فيه خير لهم، وبارك لي فيهم، اللهم حبب إليهم العمل ووفقهم به وارزقهم نجاحًا فوق نجاح به يا أكرم الأكرمين.

اللهم أعطِهم في عملهم ما يتمنوا وحقق لهم ما يسعدهم فيه ويفرّح قلبهم ويحقق آمالهم وطموحهم يا رب العالمين.



الدعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح في الطاعات

اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم، وهب لهم من لدنك رحمة، وهيئ لهم من أمرهم رشدًا يا رب العالمين، ووفقهم لما فيه خير لهم في طاعتك يا أكرم الأكرمين.

اللهم ألهم أبنائي رشدهم، وارزقهم فعل الطاعات، وتجنب المنكرات، وصحبة الأبرار الأتقياء البصراء السامعين المطيعين لك، واجعلهم لأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، ووفقهم لكل خير يرضيك يا رب العالمين.

اللهم ارزق أبنائي حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقرّبهم منك، وار.قهم المعلّم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ووفقهم لكل خير يرضيك يا رب العالمين.

اللهم اجعل أبنائي أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، اللهم وفقهم للقيام بعبادتك على أكمل وجه، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واعفُ عنهم، وارحمهم، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم إنّي أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي، وأن توفّقهم لطاعتك، اللهم هب لأبناء المسلمين مثل ما سألتك لأبنائي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم، وشفاءً لصدورهم، ونورًا لأبصارهم، اللهم فرّح بهم نبيك المختار، واهدهم لما تحبّه وترضاه، يا رب العالمين.

اللهم اجعل لأبنائي من التوفيق والنجاح نصيبًا عظيمًا اللهم يسّر لهم دروب العلم والعمل وارزقهم سعادة تعم قلوبهم وتفرح بها أرواحهم اللهم اجعل مثابرتهم في السعي سببًا في تحقيق آمالهم وأسعدهم بنتائج تعبهم وجهدهم.

اللهم احفظ أبنائي بفيض رحمتك وبارك لهم في وقتهم اللهم اجعلهم من المتميزين في دراستهم والمبدعين في حياتهم اللهم ارزقهم الفطنة والبصيرة ووفقهم لكل ما فيه الخير والبركة.

اللهم ارزق أبنائي الهداية والاستقامة وسدد خطاهم اللهم اجعل الإيمان راسخًا في قلوبهم وابعد عنهم كل مكروه اللهم وفقهم في مسعاهم وحقق لهم أمنياتهم وانفع بهم اللهم املأ قلوبهم بالصفاء والرضا وبارك لهم في أعمالهم وعلمهم.

اللهم اجعل درب أبنائي مُضيئًا بنور الهداية والمعرفة اللهم حبب إليهم العلم ويسر لهم سبل التفوق اللهم اغمر عقولهم بالحكمة وقلوبهم بالإيمان وأكرمهم ببصيرة تضيء لهم طريقهم.

اللهم يسّر لأبنائي دروبهم وأبعد عنهم ما يعكر صفو حياتهم، اللهم احفظهم من كل ما يشغل قلوبهم عنك، وارزقهم النجاح الذي يملأ قلوبهم فرحًا ويطمئنني عليهم.

اللهم يا واسع العطاء ويا كريم المنّ، ارزق أولادي رزقًا حلالًا طيبًا وبارك لهم فيه اللهم اجعلهم في معيّتك ووفقهم لكل خير، ويسّر لهم دروب السعادة والفرج.

اللهم أزل العقبات من طريق ابني، اللهم قُد له سبل العلم والمعرفة وضاعف له البركة في جهده، وألِن قلبه للخير واكتب له النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة.

اللهم ارزق ولدي طمأنينة القلب واتساع الصدر، اللهم اصرف عنه الهموم وازل عنه الأحزان ووفقه في مسيرته واكتب له التوفيق في كل مساعيه.

ربي أبنائي هم جزء من روحي، اللهم احطهم بعنايتك واكتب لهم السداد في خطواتهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واجعلهم من عبادك الصالحين.

دعاء الأمهات لنجاح الأبناء في الثانوية العامة

أدعية لحفظ الأبناء

اللهمَّ احفظ أولادي بحفظك، وبارِك لهم في علمهم وعقولهم اللهمَّ ارزقهم القدرة على التذكر وقت الحاجة، وسهّل عليهم دروب المعرفة اللهمَّ لا ترد مساعيهم خائبة ووفقهم ليكونوا من عبادك الصالحين، أنزل عليهم نور الفهم واغمر أرواحهم بنعمة العلم، وارزقهم رزقًا حلالًا طيبًا يا أكرم الأكرمين.

اللهمَّ ارزق أبنائي فضلًا من لدنك كما رزقت عبادك الذين اتقوك، يا ربَّ العالمين توكلت عليك فكن عونًا لهم، احمهم بعينك التي لا تنام وسُق خطاهم إلى طريق النجاح والتفوق، اللهمَّ أبعد عنهم أقدار التعثر واليأس واجعل النجاح يلازم دربهم.

اللهمَّ أسألك أن تجعل لأبنائي راحةً في نومهم وسكينةً في قلوبهم، وطمأنينةً في أرواحهم اللهمَّ أنر بصائرهم بالعلم، وبارك لهم في أعمارهم وأيامهم يارب اجعل لهم في كل خطوة توفيقًا، وفي كل سعي هدايةً وبركة ونجاحًا.

اللهمَّ إن التوفيق عطيةٌ عظيمةٌ تمنحها لمن تشاء، فاللهم اجعل دروب أبنائي مُزينةً به اصرف عنهم كل ما قد يُحبط مساعيهم أو يُثقل عزائمهم، يسر لهم دروب الحياة وحقق لهم أمنياتهم وطموحاتهم اللهمَّ كن معهم في كل خطوة، وبارك لهم في كل بداية.

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