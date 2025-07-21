شراكة بين الصندوق العربي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم الرواد الشباب والمشروعات الصغيرة بمصر

أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الإثنين، عن توقيعه شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لدعم ريادة الأعمال، والابتكار، واستدامة الأعمال في مصر.

تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتعد هذه الشراكة، التي تمثل أول منحة من نوعها بين الصندوق العربي، ومقره الكويت، وEBRD، خطوة هامة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم استشارات مخصّصة عبر الندوات وورش العمل والجلسات التدريبية، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات التي تقودها النساء والشباب، بهدف تمكينها من النمو والاستدامة بحسب شبكة CNBC عربية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة عماد الاقتصاد المصري

وصرّح المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، بدر السعد، أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد المصري، وتساهم في خلق فرص العمل ودمج الشباب".

وأضاف: "فمن خلال هذه الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سنقدّم المساعدة الفنية والاستشارات المطلوبة لتمكين هذه الشركات من التوسع والنمو، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية الصندوق العربي الجديدة التي تهدف إلى تعظيم الأثر التنموي من خلال خلق فرص العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال".

وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري إذ تمثل 90% من النشاط الاقتصادي في البلاد.

وسيساهم تقديم خدمات استشارية لهذا القطاع في تحسين إنتاجية الشركات، وزيادة حجم الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل بين الشركات المستفيدة.

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