مقطع فيديو يقود للقبض على سائق نقل يسير برعونة على الطريق الإقليمي بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة نقل يسير برعونة أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مديرية أمن الدقهلية، مُعرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحري، تم تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط.

والقى رجال الشرطة، القبض على قائد السيارة وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حزم ضد أي سلوكيات تمثل تهديدًا للأمن المرور وسلامة الطرق.

وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار متابعتها الدقيقة لجميع المواد المصورة المتداولة التي تتضمن تجاوزات أو جرائم، واتخاذ الإجراءات الفورية ضد مرتكبيها.

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