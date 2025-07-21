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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة مسلحة بالقليوبية وضبط المتهمين

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تخللها إطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.

<strong>الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة مسلحة بالقليوبية وضبط المتهمين والأسلحة</strong>
الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة مسلحة بالقليوبية وضبط المتهمين والأسلحة

مشاجرة مسلحة فى شبرا الخيمة

رصدت  الأجهزة الأمنية، الفيديو المتداول، وتبين أنه لم ترد أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة في وقتها، إلا أنه وبفحص الواقعة تبيّن حدوث مشاجرة بتاريخ 18 يويليو الجارى  بين طرفين:الطرف الأول: 4 أشخاص والطرف الثاني: 6 أشخاص (من بينهم عنصر له معلومات جنائية) ؛وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

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حيث نشبت المشاجرة بسبب خلافات جيرة ولهو الأطفال، وتطورت إلى اعتداءات بالضرب، كما قام بعض أفراد الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية باستخدام أسلحة كانت بحوزتهم، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطرف الأول الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط جميع عناصر الطرف الثاني، وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة، شملت بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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