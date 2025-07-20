بيراميدز يغادر فندق الإقامة لأداء المران المسائي

غادر فريق بيراميدز فندق الإقامة متجها الي ملعب مدينة إزميت بتركيا لأداء المران المسائي خلال معسكره الحالي هناك.

ويؤدي فريق نادي بيراميدز تدريبات قوية في معسكره المقام حاليا بمدينة "إزميت" التركية، استعدادا للموسم الجديد، بخوض تدريب صباحي ومسائي في إطار البرنامج التدريبي بالمعسكر.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش رفع الحمل التدريبي للفريق من خلال إقامة تدريبين صباحا ومساء، حيث ركز المران الصباحي على تدريبات البدنية ورفع معدلات اللياقة للاعبين.

ويركز على تدريبات الكرة والشكل الخططي للفريق في ظل ارتباطات عديدة لفريق نادي بيراميدز في الموسم الجديد.

بعثة بيراميدز تصل تركيا

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى تركيا مساء الخميس استعدادا لمعسكر الإعداد تحضيرا للموسم الجديد.

وسافرت البعثة مساء اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق وصولا إلى أسطنبول ومنها إلى مدينة إزميت التي تحتضن المعسكر.

ومن المقرر أن يستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات متدرجة القوة.

قائمة بيراميدز في معسكر تركيا

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي

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