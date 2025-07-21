انقلاب مقطورة محملة بالبنجر على كوبري سندوب الدائري في الدقهلية (صور)

انقلبت مقطورة نقل محملة بالبنجر على الكوبرى الدائري اتجاه جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، وجرى التعامل مع الحادث لإعادة فتح الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب مقطورة محملة بالبنجر علي كوبري سندوب الدائري.

انتقلت قوة أمنية ورجال المرور الي موقع الحادث وتم التعامل مع حادث انقلاب المقطورة المحملة بالبنجر يونش كبير للسيطرة علي الانقلاب وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

يذكر أن الكوبري الدائري شهد العديد من الحوادث المتمثلة في الانقلاب للسيارات نتيجة الدوران القاسي أمام منطقة الخلطة الاسفلتية، وهو الطريق السريع الوحيد الذي يربط بين المنصورة وسندب السريع ويشهد اقبال كبير من السيارات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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