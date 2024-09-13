الجمعة 13 سبتمبر 2024
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حوادث

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط 4 آخرين في اقتحام لـ بؤرة لتجارة المخدرات بدمياط

ضبط 4 مجرمين خلال
ضبط 4 مجرمين خلال اقتحام بؤرة

قتل عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 4 آخرين بدمياط، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة. 
 وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أن بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – أسلحة نارية") يتاجرون في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص واتخاذهم من قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى. 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مقتل أحدهم وضبط الباقين.

 وعُثر بحوزتهم على (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 25 كيلو جرام لمخدر البانجو - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية").
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

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