حبس 4 أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة في دمياط

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائهم في محافظة دمياط.

حملة أمنية على تجار المخدرات بدمياط

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، قد شن حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا مواد مخدرة، بإجمالي مضبوطات تجاوزت 7 كيلو حشيش، 6 كيلو بانجو، 11 كيلو هيدرو، وكمية من الهيروين، وضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (3 فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين (بينهم 2 لديهما معلومات جنائية).

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

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