الإثنين 21 يوليو 2025
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رياضة

معلومات عن عدي الدباغ بعد اقترابه من الانضمام للزمالك

عدي الدباغ،فيتو
عدي الدباغ،فيتو

شهدت الآونة الأخيرة ترشيح الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكي، لنادي الزمالك  لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر بالزمالك أن الدباغ، تم ترشيحه لمسئولي الزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

 

ويبلغ عدي الدباغ من العمر 26 عامًا، وينتهي تعاقده مع نادي شارلروا بنهاية الموسم المقبل، ولا يحق له الرحيل دون موافقة ناديه.

ويرغب مسؤولو نادي الزمالك، في تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة، خلال الفترة الحالية، للمنافسة على البطولات المحلية والقارية كافة، خلال الموسم الجديد، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا العام المقبل.

عدي الدباغ، سبق له اللعب  في هلال القدس الفلسطيني وعدد من الأندية الكويتية السالمية والقادسية واليرموك  والعربي.

وشارك مع منتخب فلسطين في  27 مباراة سجل خلالها عشرة أهداف.

 

أبرز المعلومات عن  عدي الدباغ


عدي إبراهيم محمد الدباغ، وُلد في 3 ديسمبر 1998 بمدينة القدس، ويُعد أحد أبرز اللاعبين الفلسطينيين في تاريخ كرة القدم.

 بدأت مسيرته الكروية في ناشئي نادي هلال القدس، حيث أظهر موهبة فريدة قادته من مركز حراسة المرمى إلى مهاجم وجناح متميز.


وقاد الدباغ فريق هلال القدس لتحقيق 3 ألقاب متتالية للدوري الفلسطيني، بالإضافة إلى لقب الكأس. 

وتوّج بلقب هداف الدوري الفلسطيني موسم 2018-2019 برصيد 16 هدفًا.


وانتقل الدباغ بعد ذلك لخوض تجربته الاحترافية في الدوري الكويتي، حيث لعب لأندية السالمية والقادسية والعربي.

 وحقق نجاحًا لافتًا مع العربي، متوّجًا بلقب هداف الدوري الكويتي.


في عام 2021، خطا الدباغ خطوة تاريخية بالانضمام إلى نادي أروكا البرتغالي، ليصبح من أوائل اللاعبين الفلسطينيين الذين يحترفون في الدوريات الأوروبية. بعد ذلك، انتقل إلى نادي شارلروا البلجيكي.


كان عام 2025 نقطة تحول في مسيرته الأوروبية، حيث انتقل في فبراير على سبيل الإعارة إلى نادي أبردين الاسكتلندي.

 وحقق إنجازًا تاريخيًا بتتويجه مع الفريق بلقب كأس اسكتلندا، ليصبح أول لاعب فلسطيني يتوج بلقب رسمي في أوروبا.


الهداف التاريخي للمنتخب الفلسطيني

يحمل عدي الدباغ لقب الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين، بعد وصوله إلى 16 هدفًا دوليًّا، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق.
وتُقدر القيمة السوقية للدباغ حاليًا بقرابة مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت.

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