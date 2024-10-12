خالد الغندور: مفاوضات الأهلي مع عدي الدباغ مجرد كلام وكلاء
كشف الإعلامى خالد الغندور، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع الفلسطيني عدي الدباغ المحترف في الدوري البلجيكي مؤكدًا أنها مجرد أحاديث وكلاء لاعبين.
وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "عدي الدباغ تواصل معه أحد وكلاء اللاعبين المصريين واللاعب مرحب جدا بالانضمام للنادي الأهلي ويتمنى ذلك".
أضاف: "الأهلي لم يتفاوض رسميًا مع عدي الدباغ وكل ما أثير كلام وكلاء لاعبين".
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