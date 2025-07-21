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أخبار مصر

نادي القضاة يستضيف رئيس مجلس الشيوخ، اليوم

نادي القضاة، فيتو
نادي القضاة، فيتو
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يعقد نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، اليوم الإثنين، لقاءً حواريا مع  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، بعنوان: “القيم والتقاليد القضائية والبرلمانية: دعائم المؤسسات الوطنية”. 

ويُدير اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة رفيعة المستوى، من بينهم قضاة ووزراء وسفراء وأعضاء بمجلس الشيوخ، في أجواء تكرس احترام القيم والتقاليد التي تصون مكانة مؤسسات الدولة وتدعم استقرارها.

تعزيز أداء مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم دولة القانون

يهدف اللقاء إلى إلقاء الضوء على دور القيم المؤسسية والتقاليد الراسخة في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم دولة القانون، من خلال حوار مفتوح يتيح تبادل الرؤى والخبرات بين الحضور.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة الفعاليات الفكرية والثقافية التي ينظمها نادي قضاة مصر، في إطار رسالته نحو تعزيز ثقافة الحوار الوطني، وربط المؤسسة القضائية بالتحولات المجتمعية والثقافية، بما يعكس التزامها الدائم بتعميق مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون.

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التقاليد القضائية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المستشار أبو الحسين قايد رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف

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