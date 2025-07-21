فتح طريق المنصورة - ميت غمر بعد إزالة آثار انقلاب سيارة محملة بالزيت

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في إزالة آثار انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الزيت، أمام محطة كهرباء سلكا، والسيطرة على حالة الشلل المروري نتيجة انسكاب الزيت على الطريق.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، يتضمن إنقلاب سيارة نقل محملة بالزيت على طريق المنصورة- ميت غمر أمام محطة كهرباء سلكا.

غسل الطريق وتأمينه بالكامل وأُعيد فتحه

على الفور انتقل رجال المرور وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم غسل الطريق وتأمينه بالكامل، وأُعيد فتحه أمام حركة السيارات بعد السيطرة وإزالة آثار الانسكاب.

وتُتابع الجهات المعنية رفع بقايا الحادث لضمان انتظام حركة السير بالمنطقة وتبين عدم وقوع إصابات أو أضرار بشرية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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