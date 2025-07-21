مساعد وزير الداخلية يعلن تفاصيل اختبارات القبول بكلية الشرطة

أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن الاختبارات المقررة للقبول بكلية الشرطة للعام الحالى، والتي تهدف إلى اختيار أفضل العناصر وفقًا لمعايير دقيقة تشمل القدرات الذهنية، والبدنية، والنفسية، والطبية.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أولًا: اختبار القدرات

اختبار تحريري مبدئي يقيس مستوى ثقافة المتقدم العامة، ويُشترط اجتيازه للانتقال للمرحلة التالية، ولا يُسمح للراسب بالإعادة.

ثانيًا: اختبار المقاس والقوام

اختبار المقاس: يتم قياس طول القامة والتأكد من توافقه مع الشروط المطلوبة، ولا يُعاد في حال الرسوب.

اختبار القوام: يهدف لقياس تناسب الوزن مع الطول بحيث لا يزيد الوزن عن (الطول - 90)، ويُمنح الراسب فرصة إعادة واحدة.

ثالثًا: الكشف الطبي

يتم أمام لجنة طبية متخصصة، ويشمل كافة الفحوصات العامة، مع السماح بإعادة واحدة فقط للراسب.

رابعًا: الكشف النفسي

يُجرى من خلال مجموعة من الاختبارات النفسية أمام لجنة طبية مختصة، ولا يُسمح بإعادة هذا الاختبار في حال الرسوب.

خامسًا: كشف السمات

يخضع المتقدم لاختبارين نفسيين باستخدام بطاريات تقيس القدرات الذهنية والقيم الشخصية والميول المهنية، ولا تُتاح إعادة هذا الاختبار.

سادسًا: اختبار المعلومات العامة

يتم عن طريق الحاسب الآلي من خلال دليل المعلومات العامة الذي يُسلم مسبقًا للمتقدم.

سابعًا: الاختبار الرياضي

يشمل مجموعة من التمارين الرياضية المقررة لقياس اللياقة البدنية، ويُمنح الراسب فيه فرصة إعادة واحدة فقط.

ثامنًا: الكشف الطبي المتقدم

تجريه لجنة طبية متخصصة ويتضمن فحوصات دقيقة ومتقدمة للتأكد من مدى جاهزية المتقدم طبيًا، ويعد من أهم مراحل الاختبارات النهائية.

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