"كيف نفهم الإعلام" ورشة عمل بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

أقيمت ورشة عمل بعنوان كيف نفهم الإعلام ونتعامل معه اليوم الإثنين، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته العشرين، حيث تناولت ماهية الإعلام ودوره كركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتطورها، وتشكيل الرأي العام والتأثير في سلوكيات الأفراد والمجتمعات.

كما تضمنت الورشة التعريف بمفاهيم الرسالة الإعلامية وكيف يستقبلها الجمهور ويتفاعل معها، حيث قدمها أحمد عصمت؛ استشارى تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمى فى إطار تفاعلي مع الحضور من خلال مجموعة من الألعاب التى تساعد على توصيل المفاهيم بشكل سلس ومبسط.



خلال الورشة تعرف المشاركون على معنى الرسالة الإعلامية، وكيف يتفاعلون معها ويقومون بتحليلها من خلال مجموعة من الاسئلة مثل من أنشأ هذه الرسالة؟ ما هي التقنيات الإبداعية المستخدمة لجذب انتباهي؟ كيف يمكن للأشخاص المختلفين فهم هذه الرسالة بشكل مختلف عني؟ ما هي نمط الحياة والقيم ووجهات النظر التي يتم تمثيلها،أو تم حذفها من هذه الرسالة؟ لماذا يتم إرسال هذه الرسالة؟.



تنوع الحضور ما بين مصريين وعرب من مختلف الأعمار مما ساعد على الاستماع إلى مختلف وجهات نظر الأجيال المختلفة حول موضوعات الإعلام، وكيف يجد كل جيل نفسه فيما يرى أو يشاهد أو يسمع. كما تطرقت الورشة إلى طبيعة الإعلام فى العصر الرقمى الذى نعيشه وكيف نتعامل مع خوارزميات الاقتراح وكيف تتلاعب بالعقول من خلال رسائل إعلامية موجهة.



وتنظم مكتبة الإسكندرية معرضها الدولي للكتاب في دورته العشرين خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب.



ويُشارك بالمعرض هذا العام 79 دار نشر مصرية وعربية، لتقدم أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم أكثر من 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة داخل مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحي الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.

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