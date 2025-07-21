المؤبد لشخص والسجن 7 سنوات لآخر بتهمة قتل مواطن في مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، بمعاقبة كل من "ا.س.م" بالسجن المؤبد والمتهم "س.م ا" بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم في قتل المجني عليه "م.س.ع".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 32921 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزة اول يفيد بمشاجرة ووقاة المجني عليه متاثرا باصابته بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه علي أثر خلاف سابق بين ميكانيكي سيارات وبين المتهم الأول "ا.س.م"، توجه المجني عليه " م.س.ع" لفض تلك الخلافات وحال ذلك دار فيما بينهما حديث علي أثره تشابكوا بالأيدي وتعدوا علي بعضهم البعض بالضرب محدثين إصابات بعضهم البعض، وتم فض الشجار وانصرف المجني عليه وعقب مرور فترة زمنية قصيرة أبصر المتهم الثاني " س.م.ا" المجني عليه فصاح بالشتائم حال حملهم الأسلحة البيضاء، موجهين عبارات السباب لاستدراجه إليهم وعلي أثر ذلك توجه المجني عليه إليهم وتعدي عليه المتهم الأول بالسلاح الأبيض وطعنه طعنه بمنطقة الصدر والمتهم تعدي عليه بالضرب وتدخل الأهالي لفضها ونقل المجني عليه إلي المستشفي إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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