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رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة لتقديم التهنئة له

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل صباح اليوم الإثنين المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور بعض المستشارين أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

وزير الشباب والرياضة عن خالص تهانيه للمستشار أسامة شلبي

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهانيه للمستشار أسامة شلبي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، مؤكدًا على دور مجلس الدولة في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وثمّن المستشار أسامة شلبي عن تقديره لهذه الزيارة الطيبة، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم وتنمية الشباب المصري، وتعزيز القيم الوطنية من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره للدكتور أشرف صبحي متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الشباب والرياضة، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

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