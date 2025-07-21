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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يستقبل أمين عام مجلس النواب

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية تستقبل أمين عام مجلس النواب 

جاء ذلك في حضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.

وخلال كلمته رحب المستشار محمد الشناوي  رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأمين العام، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يسهم في دعم منظومة العدالة وإعلاء سيادة القانون واستمرار النيابة الإدارية في المضي قدما في أداء دورها الدستوري والقانوني في صون المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية بالجهاز الإداري للدولة.

ومن جانبه أعرب المستشار أحمد منَّاع - الأمين العام لمجلس النواب، عن بالغ تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به النيابة الإدارية من التصدي للمخالفات المالية والإدارية ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، وحماية المال العام مؤكدًا أن النيابة الإدارية تشكل أحد الضمانات الأساسية لترسيخ دعائم دولة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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