الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع وصول مياه الشرب بالبر الشرقي في نبروه (صور)

محافظ الدقهلية يتابع
محافظ الدقهلية يتابع وصول مياه الشرب بالبر الشرقي

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، زيارة ميدانية إلى منطقة البر الشرقي في مدينة نبروه، لمتابعة أعمال توصيل خط مياه الشرب الجديد للمنطقة، اليوم الأحد، والتأكد من وصول المياه فعليا للبر الشرقي، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية في محافظة الدقهلية.

محافظ الدقهلية يتابع وصول مياه الشرب بالبر الشرقي في نبروه ويشدد على وصول المياه لجميع المناطق.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط المياه الجديد الذي يغذي مناطق "أرض الشافعي"، "أبو غنام"، و"الروضة"، حيث استمع إلى شكاوى وأراء المواطنين في المنطقة للتأكد من وصول المياه، الذين أكدوا وصولها إلى معظم المناطق في البر الشرقي، وجارٍ وصولها إلى بقية المناطق في البر الشرقي.

  

 

تنفيذ كل ما يلزم لوصول المياه لجميع مناطق البر الشرقي المناطق المتأثرة

وقد كلف محافظ الدقهلية، المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والدكتور إبراهيم شبكة، رئيس مركز ومدينة نبروه، ومشرف فريق الرصد بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالبقاء بالموقع لمتابعة العمل على الأرض، والتأكد من تنفيذ كل ما يلزم لوصول المياه لجميع مناطق البر الشرقي المناطق المتأثرة. وأكد أيضًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل مع أي مشكلات قد تنشأ خلال هذه الفترة.

متابعة عمليات وصول المياه لكافة المناطق المتأثرة داخل مدينة نبروه

وفي السياق نفسه أكد محافظ الدقهلية على متابعة عمليات وصول المياه لكافة المناطق المتأثرة داخل مدينة نبروه والقرى التابعة لها، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة حتى يتم تأمين الخدمة بشكل كامل، كما أكد على متابعة أعمال التوصيل في المنطقة العالية (مسجد الأربعين والشيخ مجاهد وسوق الغلة) داخل مدينة نبروه، وأكد أن العمل بدأ بالفعل في مد خط مياه بقطر 8 بوصات، بهدف رفع ضغط المياه وتغذية المنطقة بشكل جيد.

المشروعات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الخدمات

وأكد اللواء طارق مرزوق أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن العمل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المقدمة الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بالدقهلية الشرب والصرف الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توصيل خط مياه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية محافظة الدقهلية وصول مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي مركز ومدينة نبروه محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

أسرة مسلسل 220 يوم تُنهي المشاهد النهائية بمدينة الفيوم

السيسي وقائد القيادة المركزية الأمريكية يتوافقان على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة

توجيه رئاسي بضم مصطفى أنور إلى مستحقى التكريم في صندوق الشهداء

أول تعليق من وزيرة البيئة بعد تقديم استقالتها من الحكومة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

الأهلي يستعد لتوجيه الشكر رسميا لهذا اللاعب

أول تعليق من وزيرة البيئة بعد تقديم استقالتها من الحكومة

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

الأهلي ينتظر قيمة القسط الأول من صفقة وسام أبو علي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية