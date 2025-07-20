محافظ الدقهلية يتابع وصول مياه الشرب بالبر الشرقي في نبروه (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، زيارة ميدانية إلى منطقة البر الشرقي في مدينة نبروه، لمتابعة أعمال توصيل خط مياه الشرب الجديد للمنطقة، اليوم الأحد، والتأكد من وصول المياه فعليا للبر الشرقي، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية في محافظة الدقهلية.

محافظ الدقهلية يتابع وصول مياه الشرب بالبر الشرقي في نبروه ويشدد على وصول المياه لجميع المناطق.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط المياه الجديد الذي يغذي مناطق "أرض الشافعي"، "أبو غنام"، و"الروضة"، حيث استمع إلى شكاوى وأراء المواطنين في المنطقة للتأكد من وصول المياه، الذين أكدوا وصولها إلى معظم المناطق في البر الشرقي، وجارٍ وصولها إلى بقية المناطق في البر الشرقي.

تنفيذ كل ما يلزم لوصول المياه لجميع مناطق البر الشرقي المناطق المتأثرة

وقد كلف محافظ الدقهلية، المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والدكتور إبراهيم شبكة، رئيس مركز ومدينة نبروه، ومشرف فريق الرصد بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالبقاء بالموقع لمتابعة العمل على الأرض، والتأكد من تنفيذ كل ما يلزم لوصول المياه لجميع مناطق البر الشرقي المناطق المتأثرة. وأكد أيضًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل مع أي مشكلات قد تنشأ خلال هذه الفترة.

متابعة عمليات وصول المياه لكافة المناطق المتأثرة داخل مدينة نبروه

وفي السياق نفسه أكد محافظ الدقهلية على متابعة عمليات وصول المياه لكافة المناطق المتأثرة داخل مدينة نبروه والقرى التابعة لها، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة حتى يتم تأمين الخدمة بشكل كامل، كما أكد على متابعة أعمال التوصيل في المنطقة العالية (مسجد الأربعين والشيخ مجاهد وسوق الغلة) داخل مدينة نبروه، وأكد أن العمل بدأ بالفعل في مد خط مياه بقطر 8 بوصات، بهدف رفع ضغط المياه وتغذية المنطقة بشكل جيد.

المشروعات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الخدمات

وأكد اللواء طارق مرزوق أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن العمل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.