وكيل الصحة بالدقهلية: 6 آلاف مريض استفادوا من 35 ألف جلسة علاج طبيعي خلال يونيو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن تحقيق طفرة في خدمات العلاج الطبيعي خلال شهر يونيو، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الرعاية الصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

إجمالي عدد الجلسات العلاجية المقدمة خلال يونيو بلغ 35,016 جلسة

وأوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية، أن إجمالي عدد الجلسات العلاجية المقدمة خلال يونيو بلغ 35,016 جلسة استفاد منها 6066 مريضًا في مختلف مستشفيات وإدارات المحافظة، مع استمرار خطة المديرية في دعم وتطوير خدمات العلاج الطبيعي بدعم من المجتمع المدني، لتحسين بيئة العمل وضمان خدمات علاجية وتأهيلية لائقة لجميع الفئات المستهدفة.

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن فرق إدارة العلاج الطبيعي نفذت 65 جولة إشرافية خلال نفس الفترة شملت أقسام العلاج الطبيعي بعدد من المستشفيات والإدارات الصحية، لمتابعة انتظام الخدمة وضمان جودة الأداء على أرض الواقع.

تقديم 7896 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي

وأشارت الدكتورة سارة مكاوي، مدير إدارة العلاج الطبيعي، إلى أن خدمات العلاج الطبيعي غطت فئات متنوعة من المرضى، حيث تم تقديم 7896 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي، و1456 جلسة لمرضى الداخلي والعناية المركزة، و1682 جلسة لـ456 طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 1456 جلسة علاجية لـ360 طفلًا بالحضانات وعناية الأطفال.

رفع كفاءة مقدمي الخدمة

وشهدت الفترة نفسها نشاطًا في التدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة من خلال تنظيم 50 اجتماعًا فنيًا تناولت بروتوكولات العلاج وآليات التحويل والتقييم، بجانب دعم قسم العلاج الطبيعي بمحلة دمنة بعدد من الأجهزة الحديثة بجهود المجتمع المدني.

تحسين جودة الخدمة العلاجية والتأهيلية المقدمة للمرضى

وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور تامر مدكور تقديره الكامل لفرق العلاج الطبيعي على جهودهم المتواصلة، مشددًا على أن القطاع سيواصل العمل على تحسين جودة الخدمة العلاجية والتأهيلية المقدمة للمرضى بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بالدقهلية.

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