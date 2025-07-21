الرعاية الصحية: تقديم 5,5 مليون خدمة طبية للمنتفعين بمجمع الإسماعيلية الطبي

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مركز المحاكاة والتدريب بمعهد الإسماعيلية الفني الصحي يمثل منصة أساسية لتأهيل وتدريب الكوادر الصحية بإقليم القناة وسيناء، وذلك بعد افتتاحه وزيارته لمحافظة الإسماعيلية اليوم.

مشروع التأمين الصحي الشامل

كما استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك لتفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والاطلاع على ثمار التطوير والإنجازات المتحققة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

خلال جولتهم، تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ الإسماعيلية مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يعد أحد الصروح الطبية المتميزة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

حصول معامل المجمع على شهادات الأيزو الدولية ISO 15189

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المجمع قدّم حتى الآن 5.5 مليون خدمة طبية للمنتفعين، كما يُمثل نموذجًا للرعاية الصحية المتكاملة المطابقة لأعلى معايير الجودة والاعتماد، حيث حصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة JCI والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، فضلًا عن حصول معامل المجمع على شهادات الأيزو الدولية ISO 15189.

وأشار السبكي إلى الطفرة النوعية التي شهدها المجمع في خدمات زراعة الأعضاء الدقيقة، مثل زراعة الكبد والقرنية والقوقعة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة للعلاج الضوئي والصدفية، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة، ووحدة العناية الوسيطة بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة، قام الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور أحمد السبكي واللواء أكرم جلال بمتابعة أول حالة لزراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي، والتي تُعد الأولى من نوعها في إقليم القناة، ضمن جهود الهيئة لتوطين الخدمة الطبية الدقيقة.

وأوضح الدكتور السبكي أن المجمع أجرى أكثر من 111 ألف عملية وجراحة دقيقة منذ تشغيله، منها زراعة كبد، زراعتين قرنية، 43 زراعة قوقعة، إضافة إلى عمليات القسطرة القلبية المتقدمة أبرزها 45 عملية تافي، و18 عملية وجراحة متقدمة استعدال العمود الفقري.

كما شملت الجولة التفقدية وحدة السكتة الدماغية بالمجمع، والتي حصلت على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO). وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة بجودة الخدمة وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، فيما أكد الدكتور السبكي أن هذا الاعتماد الدولي يمثل تتويجًا لجهود الهيئة في تطوير خدمات الرعاية الحرجة وإنقاذ الحياة وفقًا للمعايير العالمية.

كما تابعوا خلال الجولة الحالة الصحية للطفل الفلسطيني "حيدر" داخل المجمع الطبي، بعد خضوعه لجراحة عظام دقيقة على يد فريق طبي متخصص، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقديم أفضل خدمات صحية متقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة.

وفي لفتة مهمة، شهدت الزيارة تدشين سيارات "الهوم كير كار" ضمن مبادرة "رعايتك في بيتك"، والتي تستهدف تقديم الرعاية الطبية المنزلية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور السبكي أن المبادرة تمثل نقلة جديدة في مفهوم تقديم الخدمة الصحية، وامتدادًا للرعاية المتمركزة حول المريض، بما يضمن أعلى درجات الجودة والرعاية والراحة للمواطنين في منازلهم.

وتابعوا جولتهم بتفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، حيث استمعوا إلى آراء المرضى حول جودة الخدمات. وأوضح رئيس الهيئة أن المركز نجح في إجراء 21 عملية زراعة كُلى، كما قدّم أكثر من مليون خدمة طبية، إلى جانب 256 ألف جلسة غسيل كلوي، في إنجاز يعكس التطور النوعي في خدمات طب الكُلى والمسالك بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الجولة، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن ما شاهده داخل مجمع الإسماعيلية الطبي ومنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وقدرتها على تقديم خدمات صحية تضاهي المعايير العالمية، مشيدًا بجهود الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة

من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية تمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، مشددًا على مواصلة الهيئة بتوفير خدمات صحية بأعلى درجات الجودة والكفاءة والكرامة الإنسانية للمنتفعين، وتطبيق معايير الاعتماد الدولي بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق الرضاء المجتمعي.

وأكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تفخر بوجود هذا الصرح الطبي المتكامل على أرضها، مشيرًا إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد قيمة مضافة حقيقية للمنظومة الصحية في المحافظة، ويسهم بدور فاعل في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة لأبناء إقليم القناة بأكمله.

وتجدر الإشارة، إلى أن الزيارة الميدانية لمحافظة الإسماعيلية اليوم تتضمن تفقد عدد آخر من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، ومنها المركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي، مستشفى التل الكبير، مستشفى الأورام، مركز طب أسرة المعمل المشترك (العرايشية)، ومركز طب أسرة المحسمة القديمة.

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