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جامعة المنصورة تُعلن فتح مكتب التحويلات للعام 2025 / 2026

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

أعلنت جامعة المنصورة عن فتح مكتب التحويلات المركزي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الأعوام السابقة، وذلك للعام الجامعي 2025 / 2026، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025 وحتى الخميس 8 أغسطس 2025، بمقر المكتب بالمدينة الجامعية للطالبات (مدخل بوابة الجلاء).

جامعة المنصورة تُعلن فتح مكتب التحويلات المركزي  

ويستقبل المكتب طلبات التحويل وفقًا للفئات التالية: التحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، والتحويل من نظام الانتساب الموجّه إلى الانتظام، والتحويل إلى البرامج النوعية.

طلبات قبول الطلاب المصابين وأبناء حملة المؤهلات العليا

ودعت الجامعة الطلاب الراغبين في التقديم إلى ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة ومراجعة التعليمات الخاصة بكل فئة من فئات التحويل، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية.

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