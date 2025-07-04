ثوانٍ من المعجزة.. قلب طفل ينبض مجددًا بعد توقفه إثر صعق كهربائي بالشرقية

في واقعة إنسانية مؤثرة، تمكن فريق إسعاف تابع لهيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الشرقية من إعادة طفل إلى الحياة بعد توقف قلبه إثر تعرضه لصعق كهربائي، وذلك خلال نقله داخل سيارة إسعاف بمركز أبو حماد.

طفل يعود للحياة بعد توقف قلبه إثر صعق كهربائي داخل سيارة إسعاف بأبو حماد

الطفل، البالغ من العمر 12 عامًا، كان قد تعرض لصعقة كهربائية أثناء محاولته الشرب من "كولدير مياه" في أحد شوارع مركز ابوحماد، ما أدى إلى سقوطه مغشيًا عليه دون أي علامات للحياة. أحد المارة سارع بنقله بواسطة مركبة "توكتوك" إلى نقطة تمركز سيارة الإسعاف بكفر العزازي، حيث صادف تواجد طاقم الإسعاف المكوّن من المسعف حمادة عبد الرحمن محمد، وفني القيادة إبراهيم سعودي مهدي، إلى جانب مشرفي الإسعاف فتحي محمد حسن ومحمد جمال عبد الله، في جولة ميدانية لمتابعة أعمال تأمين امتحانات الثانوية العامة.

تنفيذ بروتوكول الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)

بمجرد وصول الطفل، بدأ الفريق الإسعافي في تنفيذ بروتوكول الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) على الفور، وسط توقف كامل للنبض والتنفس. وتم نقله سريعًا إلى داخل سيارة الإسعاف، التي تحولت إلى غرفة إنعاش ميدانية مجهزة، حيث استُخدم جهاز المونيتور لمتابعة النشاط القلبي، وتفعيل جهاز الصدمات الكهربائية (AED) ضمن دورتين إنعاشيتين.

وبعد دقائق حاسمة، أظهرت الشاشة ذبذبة قلبية أعادت الأمل، وتبعها نبض ضعيف أعاد الحياة إلى جسد الطفل، ليتم تسليمه إلى الفريق الطبي بقسم الطوارئ في مستشفى أبو حماد العام لاستكمال الرعاية الطبية.

مدير فرع هيئة الإسعاف بالشرقية يشيد بالجهود البطولية التي بذلها الفريق

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عباس، مدير فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، بالجهود البطولية التي بذلها الفريق، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد مثالًا حيًا على كفاءة وجاهزية أطقم الإسعاف بالمحافظة، بفضل التدريب المستمر والاستجابة السريعة، ووجّه الشكر لكافة العناصر المشاركة في إنقاذ حياة الطفل.

الصحة: توقف القلب المفاجئ يسبب 14% من وفيات المصريين

كشفت وزارة الصحة عن فرص إنقاذ حياة المصاب بالتوقف القلبي المفاجئ تزيد بنسبة 90% إذا تم استخدام جهاز الإنعاش القلبي في الدقيقة الأولى، وينخفض المعدل بنسبة 10% لكل دقيقة بدون التدخل.

وأوضحت وزارة الصحة أن توقف القلب المفاجئ يتسبب في نحو 14% من أعداد الوفيات التي تحدث سنويا داخل مصر، كما يصل عدد حالات الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ خارج المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 360 ألف حالة سنويًا.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قد أكد حرص الدولة المصرية واهتمامها الدائم بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والعمل المستمر على تحقيق الأمن الصحي للمواطن المصري، سواء على المستوى الطبي أو التوعوي أو البحثي.

وتوجه الدكتور خالد عبد الغفار، بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للموافقة على نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان، بشأن مقترح التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن توقف القلب المفاجئ غالبا ما يحدث عندما يتسبب اضطراب النشاط الكهربائي للقلب في سرعة ضربات القلب بصورة خطيرة، تسرع القلب البطيني أو بسبب حدوث ضربات قلب سريعة غير منتظمة (الرجفان البطيني)، موضحا أن ضربات القلب غير المنتظمة تمنع القلب من ضخ الدم بكفاءة، مما يسبب توقف القلب، وهو ما يتبعه نقص تدفق الدم إلى المخ من 3 إلى 4 دقائق، وتحدث الوفاة إذا استمر توقف القلب لأكثر من دقائق.

وأشار «عبد الغفار» أن المقترح المقدم من وزارة الصحة لتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي يأتي على 3 مراحل أولها هو المرحلة ذات الأولوية والتي تتمثل في صالات الوصول والمغادرة بالمطارات، ومحطات القطارات والمترو، والمساجد والكنائس الكبيرة، وسيارات المطافئ والشرطة، ومناطق الجذب السياحي والمواقع التاريخية والفنادق.

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