جامعة القاهرة تحتل المركز 487 بين 32 ألف مؤسسة تعليمية فى تصنيف ويبومتريكس الإسبانى

حققت جامعة القاهرة إنجازا دوليا جديدا، في التصنيفات العالمية، حيث أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، مواصلة الجامعة تفوقها على المستوى الدولي والمحلي داخل التصنيف الإسباني (ويبومتريكس) The "Webometrics Ranking of World Universities" الصادر في يوليو 2025، حيث جاءت في المرتبة 487 عالميًا من بين أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم، كما جاءت في المركز الأول محليًا متصدرة بذلك كافة الجامعات المصرية داخل هذا التصنيف.

جامعة القاهرة تحقق انجاز جديد في التصنيفات الدولية

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن التصنيف الجديد سجل تقدم الجامعة 50 مركزًا عن يناير 2025، حيث كانت تحتل المرتبة 537 في ذلك الوقت، ومتقدمة 42 مركزًا عن يوليو عام 2024، حيث كانت تحتل المرتبة 529، موضحًا أن هذا التقدم الذي حققته الجامعة داخل تصنيف ويبومتركس جاء نتيجة السمعة الرقمية وتحسين الموقع الالكتروني للجامعة، وتحسن بيانات وعدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار، بالإضافة إلى زيادة عدد الأبحاث المُدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا داخل قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذا الإنجاز يبرهن على مكانة جامعة القاهرة كإحدى أبرز الجامعات الرائدة إقليميًا ودوليًا، ويعكس استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع النشر الدولي، وتعزيز تواجد أنشطة الجامعة البحثية والتعليمية على منصات الإنترنت بشكل احترافي ومُحدث، بما يتماشى مع معايير هذا التصنيف، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من التصنيف هو تعزيز الوصول المفتوح إلي المعرفة الجامعية، وجودة المحتوى الالكتروني، كما يضع في الاعتبار مهام أخري مثل التدريس، ونقل التكنولوجيا إلي الصناعة، والمشاركة المجتمعية، والتأثير السياسي.

تعزيز تواجد أنشطة الجامعة البحثية والتعليمية على منصات الإنترنت

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا الإنجاز الجديد يعكس حجم الجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، الذين يعملون جميعًا كفريق واحد، وكذلك الدعم الفني والبحثي الذي تقدمه إدارة الجامعة لمنتسبيها، وتحفيز الباحثين بكافة التخصصات للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وإنشاء شراكات متنوعة مع الجامعات العالمية الرائدة، وكل هذه الجهود التكاملية حققت الريادة والتميز لجامعة القاهرة على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التقدم الذي حققته الجامعة يؤكد التزام الجامعة وحرصها على التطوير المستمر في مختلف المجالات البحثية والانفتاح على الجامعات المرموقة؛ مما ساهم في تعزيز دورها كقوة بحثية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي لتؤكد مكانتها المرموقة بين أفضل 1% من جامعات العالم.

جدير بالذكر أن تصنيف ويبومتركس يصدر مرتين سنويًا، بنهاية شهري (يناير ويوليو) من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتهم بدقة، والاهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية، ويغطي أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.