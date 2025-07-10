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أخبار مصر

عميد قصر العيني: البرنامج الطبي الفرنسي خطوة لربط مصر بالدول الأفريقية

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد طب قصر العيني

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن البرنامج الفرنسي الجديد، الذي أطلقته الكلية لتعليم الطب باللغة الفرنسية،  "Kasr Al Ainy French – KAF"، يهدف إلى تقديم التعليم الطبي المصري باللغة الفرنسية، بما يسهم في مد جسور التعاون مع الدول الإفريقية، ويعزز من التبادل المعرفي والبحثي بين مصر والقارة السمراء.

جاء ذلك خلال استقباله لسفير جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق له، بهدف التعريف بالبرنامج الطبي الفرنسي الجديد بقصر العيني.

تاريخ كلية طب قصر العيني

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسام صلاح تاريخ كلية طب قصر العيني الممتد لما يقرب من قرنين، مشيرًا إلى تأسيسها عام 1827 على يد الطبيب الفرنسي الشهير كلوت بك، الذي استدعاه محمد علي باشا لإنشاء أول مدرسة طبية حديثة في مصر، مما يُبرِز الصلة التاريخية العميقة بين مصر والثقافة الطبية الفرنسية.

كما أشار صلاح إلى ريادة كلية طب قصر العيني في القارة الإفريقية، حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة، والأولى على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأكد عميد كلية طب قصر العيني، أن برنامج "KAF" يمثل خطوة نوعية لربط مصر بالدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، من خلال تعليم طبي عالي الجودة ومتكامل.

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