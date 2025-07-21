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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بحيازة كمية من المخدرات في الموسكي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بحيازة كمية من مخدري البانجو والحشيش بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض بمنطقة الموسكي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ع. ا تهم حيازة كمية من مخدري البانجو والحشيش بقصد الاتجار فيهما وترويجها على عملائه، وحيازة سلاح أبيض مطواه بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وكان قسم شرطة الموسكي ألقى القبض على عاطل له معلومات جنائية أثناء مرور دورية أمنية، حيث اشتبهت به وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وزنت 100 جراما من  الحشيش والبانجو بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض "كتر".


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب بشكل سريع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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